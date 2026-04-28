Benidorm cierra 2025 con 78 millones de remanente y anuncia un presupuesto “equilibrado” para 2026 pese al impacto de una sentencia millonaria APR7

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha anunciado que se firmará la liquidación del presupuesto de 2025, un trámite que, según ha destacado, cumple con todos los parámetros legales vigentes y refleja una situación económica “saneada”. El primer edil ha subrayado que el proceso se está llevando a cabo con total transparencia y que, una vez formalizado, se dará cuenta al pleno municipal acompañado de todos los informes técnicos correspondientes. En este sentido, ha detallado que el Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio con un remanente de Tesorería total cercano a los 78 millones de euros, procedentes en su mayor parte del ahorro generado durante el año.

Además, Pérez ha avanzado que Benidorm contará con un presupuesto para 2026 equilibrado, ajustado a la normativa y adaptado a las necesidades de la ciudad, que apenas variará respecto al borrador presentado el pasado mes de diciembre y que permitirá seguir atendiendo gastos sin necesidad de subir impuestos ni tasas municipales.

En este contexto, y enlazando con la planificación económica del consistorio, el alcalde ha explicado que la situación contable derivada del cumplimiento de una sentencia relacionada con el APR7 de Serra Gelada, que implica más de 348 millones de euros en términos contables, obligará a la elaboración de un plan económico-financiero. Este plan, según ha indicado, tendrá un carácter coyuntural y excepcional, ya que el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto se debe a una circunstancia extraordinaria y no estructural, por lo que no será necesario aplicar medidas restrictivas ni en gastos ni en ingresos.

Por otro lado, Pérez ha avanzado que el presupuesto de 2026 incluirá también una nueva edición del bono consumo, que se desarrollará entre el 15 y el 31 de diciembre, como medida de apoyo a las familias y al comercio local.