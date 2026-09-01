Aprobado el proyecto para renovar la iluminación de los campos de fútbol Antonio López de Benidorm

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el proyecto técnico para acometer la renovación de la iluminación de los campos de fútbol Antonio López en el Rincón de Loix. El importe por el que se ha aprobado el proyecto asciende a 279.149,82 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

Según figura en la propuesta de los concejales de Deportes y Espacio Público, Javier Jordá y Francis Muñoz, la instalación de iluminación “presenta unas condiciones que hacen necesaria su renovación tanto desde el punto de vista de prestaciones lumínicas como de seguridad y eficiencia de la propia instalación eléctrica” ya que los niveles de iluminación disponibles no alcanzan los requerimientos establecidos para un campo de fútbol de Clase III, como es el caso. A ello se añade, ha señalado Jordá, “la antigüedad de parte de la instalación eléctrica que alimenta los proyectores y que la configuración existente tampoco permite adaptar los niveles de iluminación a las necesidades reales de utilización de los campos”.

El objeto del proyecto es definir las actuaciones necesarias para la renovación integral de la iluminación deportiva mediante la sustitución de los proyectores existentes por nuevos equipos led de alta eficiencia, “así como la adecuación de la instalación eléctrica asociada y la renovación de dos torres de alumbrado que presentan un estado deficiente de conservación”. La solución proyectada permitirá, según Jordá, “mejorar los niveles de iluminación de las instalaciones deportivas y reducir su consumo energético”.

Las cifras previstas una vez finalizada la renovación indican una “mejora energética relevante” ha precisado el concejal. Así, de acuerdo a los cálculos incluidos en el proyecto, la potencia destinada actualmente a la iluminación de los campos 1 y 2 pasará de aproximadamente 47,45 kW a 24 kW, con lo que la reducción del consumo energético anual será de 34.237 kWh. “Esa disminución del consumo supondrá asimismo una reducción estimada de alrededor de 8.868 kilogramos de emisiones de CO2 al año” ha apostillado Jordá.

Adjudicación del servicio de bar

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la adjudicación de la concesión del servicio de bar de dichas instalaciones deportivas. El procedimiento empleado ha sido ordinario restringido y la adjudicación ha recaído en Beatriz del Pilar Sequero Ruiz, por su canon anual ofertado de 24.125 euros. Esta oferta obtuvo la mayor puntuación frente a los otros dos licitadores; Oasis Beach Benidorm y Easy Consulting.