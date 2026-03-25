Benidorm aprueba el expediente para rehabilitar la oficina municipal de Turismo de El Torrejó

La intervención tiene un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de casi 120.000 euros, financiados con fondos europeos. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

La proximidad de la oficina a la playa, por otro lado, ha contribuido a un desgaste en los elementos estructurales y cerramientos de la fachada como consecuencia de las inclemencias climáticas desde su inauguración. La oficina contará, además, con nuevas instalaciones eléctricas, de iluminación, revestimientos y una renovada señalización y equipamiento. Escuchamos de nuevo a Toni Pérez

Esta obra se enmarca en el Eje 4 Actuación 10 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2023 ‘Verde Benidorm’, financiada por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.