Obras

Benidorm aprueba el expediente para rehabilitar la oficina municipal de Turismo de El Torrejó

La licitación se realizará mediante expediente abierto simplificado ordinario con un presupuesto base de licitación de 119.630,70 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses a contar tras la firma del acta de replanteo

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm aprueba el expediente para rehabilitar la oficina municipal de Turismo de El Torrejó
Benidorm aprueba el expediente para rehabilitar la oficina municipal de Turismo de El Torrejó | Onda Cero Marina Baixa

La intervención tiene un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de casi 120.000 euros, financiados con fondos europeos. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

La proximidad de la oficina a la playa, por otro lado, ha contribuido a un desgaste en los elementos estructurales y cerramientos de la fachada como consecuencia de las inclemencias climáticas desde su inauguración. La oficina contará, además, con nuevas instalaciones eléctricas, de iluminación, revestimientos y una renovada señalización y equipamiento. Escuchamos de nuevo a Toni Pérez

Esta obra se enmarca en el Eje 4 Actuación 10 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2023 ‘Verde Benidorm’, financiada por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

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