Benidorm amplía otro año más la ‘Escuela de Septiembre’ para facilitar a las familias

El Ayuntamiento de Benidorm vuelve a colaborar con la FAMPA Marina Baixa en la puesta en marcha de la ‘Escuela de Septiembre’, una iniciativa destinada a facilitar la conciliación de las familias durante los últimos días de las vacaciones escolares, antes del inicio del nuevo curso.

La propuesta, gestionada por Animaciones Trokoló, se desarrollará este año del 1 al 8 de septiembre en el CEIP Els Tolls, ofreciendo a las familias una alternativa para atender a los niños y niñas, de 3 a 12 años, durante los días previos a la vuelta a clase. El plazo de incripción ya está abierto y finaliza el 24 de agosto.

La ‘Escuela de Septiembre’ contará con un horario ordinario de 09.00 a 14.00 horas. Además, las familias que necesiten dejar a sus hijos e hijas antes del inicio de la actividad podrán disponer del servicio de ‘matinera’, de 08.00 a 09.00 horas.

También estará disponible el servicio de comedor, de 14.00 a 15.00 horas, para que los menores puedan comer en las instalaciones del centro, la comida que traigan desde casa. Para ambas opciones, el precio de inscripción es de 80 euros para las familias socias del AMPA y de 95 euros para las no asociadas.

El plazo ya está abierto, y las familias interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 24 de agosto a través de la página web de Animaciones Trokoló, donde también pueden consultar toda la información relativa a la actividad: https://trokolo.com/septiembrebenidorm/

La concejal de Educación, Maite Moreno, ha destacado que “con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Benidorm y junto a la FAMPA Marina Baixa, seguimos manteniendo nuestra apuesta por ofrecer recursos que faciliten la conciliación de las familias y les permitan compatibilizar sus obligaciones laborales con el cuidado de sus hijos e hijas durante los periodos no lectivos”.