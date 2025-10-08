Turismo

Benidorm acaricia el 90% de ocupación hotelera para el puente de octubre

Aunque el 12 de octubre sea domingo hace que no exista puente nacional y que la demanda sea menor en que en otros años

Las reservas confirmadas anuncian un 'puente autonómico' con buenos datos de ocupación hotelera, aunque el 12 de octubre sea domingo hace que no exista puente nacional y que la demanda sea menor en que en otros años

Además, todo el sector mira la previsión meteorológica que puede afectar a las reservas de última hora. Los mejores registros se esperan en la provincia de Alicante concretamente en Benidorm que acaricia un 90% de ocupación media.

Desde la empresarial hotelera Hosbec han apuntado que los datos de ocupación pueden no ser tan buenos que en años anteriores porque la disposición de los festivos en el calendario hace que el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España caiga en domingo, y sólo las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura pasan el festivo al lunes 13 de octubre, además la DANA Alice también es otro punto en contra de poder obtener en este primer puente festivo del año tras el verano buenas cifras de ocupación turística.

