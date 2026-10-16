El Ayuntamiento de Benidorm incorpora a su plantilla a 19 administrativos para mejorar la labor diaria y la atención al ciudadano

El Ayuntamiento de Benidorm ha incorporado a la plantilla municipal a 19 administrativos que, a partir de ahora, prestarán servicio en diversos departamentos municipales en los que existían plazas vacantes o era necesaria una ampliación de plantilla para su mejor funcionamiento, tras superar el correspondiente proceso selectivo en que el que concursaron alrededor de 400 aspirantes.

El alcalde Toni Pérez y la concejal de Recursos Humanos, Ana Soliveres, han dado este jueves la bienvenida a estas personas que han obtenido una plaza fija como administrativos, en un pequeño encuentro en el que también ha participado el jefe de Personal y los presidentes de la junta de personal y del comité de empresa. Tanto el primer edil como la responsable de Recursos Humanos han animado a todos ellos a “entregarse en sus nuevas tareas con responsabilidad, como no nos cabe duda de que así será”.

Los nuevos funcionarios pasarán ahora un periodo de prácticas de tres meses, tras lo cual tomarán posesión de sus plazas de manera definitiva, tal y como es habitual en la Administración.

La incorporación de estos trabajadores responde a “la apuesta del Consistorio por reforzar la labor diaria y mejorar la atención al ciudadano”, tal y como ha trasladado la concejal de Recursos Humanos, quien ha señalado que éste es “uno de los diversos procesos selectivos que se han impulsado para cubrir plazas vacantes en distintos puestos de trabajo y de atención al público, desde conserjes a policías locales”.

“El objetivo es ir poco a poco reforzando todos los departamentos municipales, según las necesidades de cada momento y siguiendo los plazos y procesos que marca la legislación”, ha concluido Soliveres.