El Ayuntamiento de Altea espera la aprobación definitiva del nuevo Plan General por parte de la Conselleria

En sesión plenaria ordinaria, el Consistorio alteano ha aprobado por urgencia una serie de correcciones técnicas y formales del PGOU, ya aprobado de manera provisional y remitido a la Conselleria, a petición del Servicio Territorial de Urbanismo. Se trata, según el equipo de gobierno, de ajustes no sustanciales cuyo objetivo es permitir que la Conselleria pueda dar hoy luz verde definitiva al documento.

El concejal de Urbanismo, José Orozco, explica que el nuevo Plan General viene a sustituir al vigente desde 1982, un modelo urbanístico que considera agotado y poco compacto. El nuevo PGOU apuesta por un crecimiento sostenible, protege el suelo de alto valor ambiental y paisajístico y promueve un urbanismo de proximidad en torno a los núcleos de Altea y Altea la Vella.

En cuanto a la posición de la oposición, su portavoz, Rocío Gómez, explica que el PP sigue sin estar de acuerdo con el contenido del PGOU, al considerar que se ha alejado del consenso inicial alcanzado en 2015, que reduce derechos y no responde a las necesidades reales de vivienda del municipio. No obstante, justificó la abstención para no ser acusados de bloquear el procedimiento administrativo.

Finalmente, el punto ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y del grupo socialista, mientras que VOX vota en contra.