El Aula Universitaria de la Experiencia inicia un nuevo curso en Benidorm con 53 alumnos inscritos

El Aula Universitaria de la Experiencia (AUNEX) de Benidorm, que imparte la Universidad Miguel Hernández de Elche en colaboración con el Ayuntamiento de Benidorm, ha comenzado las clases de este nuevo curso 2026-2027 con más de medio centenar de alumnos inscritos. En concreto, en esta edición la AUNEX contará con 53 alumnos matriculados, 33 de ellos en el primer curso y otros 20 en el segundo. Las clases se prolongarán hasta el mes de mayo y se impartirán los martes y jueves de 17 a 20 horas en el Centro Social José Llorca Linares, tal y como ha señalado la concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, cuya concejalía coordina este programa en la ciudad.

En esta edición, las asignaturas que se imparten son: Economía Política; Descubriendo la química que nos rodea; Políticas de Prevención del Cibercrimen; Sociología; Memoria: cómo la utilizo y cómo puedo utilizarla mejor; La trama de la vida; Derecho y Democracia; y Seminarios, un programa diverso y con el objetivo de que abarque distintas disciplinas para despertar el interés del público.

El programa AUNEX es un proyecto formativo de la Universidad Miguel Hernández, cuyo principal objetivo es atender la demanda educativa y potenciar la cultura y el bienestar de las personas mayores de 55 años, a través de un programa de estudios inmerso en un ambiente universitario, sin que sea necesario tener estudios previos. Desde el Ayuntamiento de Benidorm, “colaboramos un año más en posibilitar el desarrollo de este programa, con cada vez mejor acogida entre nuestros residentes, dentro del Compromiso con las Personas Mayores”, ha explicado Zaragozí.

El programa docente de las Aulas Universitarias de la Experiencia comprende dos cursos académicos. Al finalizar, el alumnado recibe un certificado de su participación que se justifica por la asistencia al 80% de las clases impartidas a lo largo de los dos años. Para el seguimiento de las clases, tanto teóricas como prácticas, el profesorado facilitará el material necesario.