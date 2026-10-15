Aprobada por unanimidad del pleno de Villajoyosa la suspensión cautelar de licencias para Viviendas de Uso turístico mientras se modifica el PGOU para su regulación

Esta medida se aplicaría exclusivamente a los ámbitos identificados por los informes técnicos municipales y a los usos que en ellos se detallan. Su objetivo es evitar que, durante la tramitación del nuevo planeamiento, se consoliden implantaciones incompatibles con la ordenación que se está estudiando, proteger el uso residencial permanente y ordenar la convivencia entre residentes y actividad turística.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “ya planteamos en 2024 la necesidad de impulsar una regulación del sector de las viviendas turísticas que ofrezca seguridad jurídica pero que también ordene el alojamiento de este tipo y se logre establecer un equilibrio entre las zonas residenciales y las turísticas”. El primer edil añadió que “además, nos permitirá poder luchar contra las actividades ilegales y, sobre todo, anticiparse a un posible crecimiento desmesurado de estas viviendas en determinadas zonas del municipio”.

La propuesta se ha elevado a pleno de manos del concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, y recoge en sus acuerdos la suspensión con carácter cautelar de la tramitación y concesión de nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y otros usos turísticos por un plazo de dos años, mientras se lleva a cabo la Modificación Puntual del PGOU (1999) dirigida a regular este tipo de alojamientos en el municipio. El concejal de Urbanismo explicó que “según los informes técnicos municipales, las VUT alcanzaron las 1.800 unidades en el Registro Autonómico de este tipo de alojamientos a mediados de 2025, representando cerca del 7% del total de viviendas del municipio”. Por ello, “es necesario plantear una regulación que no solo frene el crecimiento desmesurado ahora que aún no es un problema en Villajoyosa, sino contribuir a frenar el encarecimiento de la vivienda, proteger el alquiler permanente y evitar tensiones de convivencia en los barrios”.

La suspensión cautelar tendrá una duración máxima de dos años o hasta que se apruebe de forma definitiva la modificación puntual del PGOU y se aplicará tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La moción recoge los usos afectados varían según la zona, que pueden incluir VUT, bloques o conjuntos de apartamentos turísticos y, en determinados ámbitos, campamentos, hostales, pensiones u otras modalidades. La propuesta establece excepciones para ciertos establecimientos hoteleros y otros alojamientos cuando se destine el edificio completo a ese uso y se cumplan las condiciones indicadas.

La propuesta no incluye en la suspensión la emisión de los informes municipales de compatibilidad urbanística. Estos se resolverían conforme al planeamiento vigente y señalarían, cuando proceda, la existencia de la suspensión y que el informe no sustituye las licencias o títulos municipales que sean necesarios.

Así, se establecen excepciones como las licencias para hoteles y apartahoteles de categoría igual o superior a 3 estrellas; y la suspensión no afectará a las solicitudes presentadas formalmente antes de la publicación oficial del acuerdo en el DOGV.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, declaró que “con esta medida dignificamos el turismo cuidando al pequeño anfitrión y la excelencia de nuestro destino. Villajoyosa es y seguirá siendo una ciudad acogedora y hospitalaria”. Esta regulación “no ataca al turismo, lo protege de la masificación y del intrusismo. Queremos un modelo de excelencia donde el pequeño propietario local se sienta respaldado y donde el visitante disfrute de una oferta regulada, segura y de alta calidad que conviva en perfecta armonía con el comercio de proximidad y la vida tradicional de nuestros barrios”, apuntó Llorca.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “con esta propuesta, buscamos un equilibrio entre la preservación del carácter residencial de Villajoyosa y el crecimiento del sector turístico. Pero, sobre todo, la defensa del derecho de los vecinos a acceder a una vivienda habitual”. El primer edil añadió que “somos conscientes de que el acceso a la vivienda es un problema nacional y para el que los Ayuntamientos no tenemos todas las competencias. Y también de las inquietudes de los vecinos que merecen una respuesta desde la administración para contar con una regulación urbanística que permita la convivencia entre todos y adaptada a la realidad actual”.

Marcos Zaragoza indicó que “no es la primera medida que tomamos para frenar el problema de vivienda con las competencias que tenemos. Abrimos la Oficina municipal de Vivienda centralizada en la orientación sobre trámites y ayudas, incluidas las de alquiler joven y rehabilitación”. Además, “dentro del Plan Vive de la Generalitat se adjudicó la construcción de 48 viviendas protegidas en el PP-23, junto al colegio Gasparot, de las que 15 pasarán al parque público municipal”, indicó el Alcalde.