La ampliación del cementerio municipal de l’Alfàs del Pi entra en su recta final

Las obras de ampliación del cementerio municipal de l’Alfàs del Pi están a punto de finalizar, según ha constatado esta mañana el concejal de Urbanismo, Toni Such, durante una visita a las instalaciones para comprobar la evolución de los trabajos, y verificar que se desarrollan conforme a los plazos previstos.

La actuación cuenta con una inversión municipal de 238.033,78 euros, IVA incluido, y está siendo ejecutada por la empresa Vías y Obras Aitana SL Se ha construido un nuevo pabellón, que permite disponer de 174 nichos y 50 columbarios, dando respuesta a las necesidades actuales del camposanto y ampliando su capacidad de cara a los próximos años. “Los trabajos avanzan según las previsiones y estamos en la fase final de una actuación necesaria para garantizar que el cementerio municipal disponga de espacio suficiente en el futuro”, ha señalado Toni Such. El concejal ha destacado el cumplimiento de los plazos establecidos y la importancia de ejecutar este tipo de obras con una planificación que permita anticiparse a las necesidades del municipio.

Para la construcción del nuevo pabellón se ha optado por un sistema de módulos prefabricados de hormigón que cumple con las especificaciones del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunitat Valenciana. El proyecto incluye también la urbanización y el acondicionamiento del entorno, con el objetivo de integrar las nuevas instalaciones en el recinto existente.

Además, como mejora incluida en el contrato, la intervención contempla la renovación del alumbrado de todo el cementerio, que pasará a contar con tecnología LED. Esta medida permitirá mejorar la iluminación de las instalaciones y favorecer un uso más eficiente de la energía.

Such ha hecho hincapié en que la inversión responde a una necesidad de planificación municipal, y ha destacado que “no se trata únicamente de ampliar la capacidad del cementerio, sino también de mejorar sus instalaciones y preparar el recinto para futuras actuaciones”.

El cementerio municipal de l’Alfàs del Pi se encuentra en la calle Els Xiprers, en las inmediaciones de la avenida del País Valencià, sobre una parcela de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Actualmente dispone de alrededor de 1.600 nichos y más de un centenar de columbarios. La última ampliación se llevó a cabo en 2021.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi avanza en la mejora y adecuación de las instalaciones municipales, incorporando nuevos espacios y actuaciones de modernización para atender las necesidades presentes y futuras de la población.