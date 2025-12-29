La actuación en el cementerio de Villajoyosa en el tramo final

Esta actuación consiste en sustituir la actual cubierta por una nueva a dos aguas que evitará que se produzcan humedades y se va a llevar a cabo en cuatro edificios de nichos en la parte nueva del cementerio municipal para mejorar el sistema de drenaje de agua de lluvia. Las obras cuentan con un presupuesto de 40.329,64 euros. Escuchamos a Marisa Mingot, concejala de Cementerio

La previsión es que esta obra esté finalizada a inicios de 2026. Escuchamos a Marisa Mingot

Además, hay prevista una importante inversión de 400.000 euros en el campo santo para rehabilitar una parte de los nichos que se ejecutará dentro del plan de inversiones plurianual.

Las mejoras en el cementerio se unen a las obras que se ejecutaron en 2024 que ampliaron en 240 nichos y 36 fosas más el camposanto además de contar con el Jardín de la Memoria, unos aseos públicos para los usuarios y la urbanización de esta zona nueva del cementerio y la creación de un nuevo acceso a esta zona.