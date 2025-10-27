ayudas

Abierto el plazo de subsanación para la “Subvención de Transporte de Estudiantes” en La Nucía

Los 169 estudiantes no admitidos tienen 10 días para aportar la documentación

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Abierto el plazo de subsanación para la “Subvención de Transporte de Estudiantes” en La Nucía
Abierto el plazo de subsanación para la “Subvención de Transporte de Estudiantes” en La Nucía | Onda Cero Marina Baixa

En total se han presentado 340 solicitudes a esta “Subvención del Transporte Universitario, Bachiller y FP (Básico, Medio y Superior) 2024-2025, de las cuáles 169 no han sido admitidas, por falta de documentación. Se puede consultar en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Nucía. En la mayoría de los casos se trata de aportar el “certificado oficial académico de calificaciones del curso 2024-2025” (sellado/firmado por el centro educativo, Universidad o Instituto), también en algunos de ellos la acreditación de distancia del centro educativo al domicilio habitual de residencia.

Los 169 estudiantes que deben subsanar la solicitud a la subvención no admitida, pueden realizar, a partir del próximo lunes 27 de octubre (no antes) el trámite a través de sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer