Abierto el plazo de subsanación para la “Subvención de Transporte de Estudiantes” en La Nucía

En total se han presentado 340 solicitudes a esta “Subvención del Transporte Universitario, Bachiller y FP (Básico, Medio y Superior) 2024-2025, de las cuáles 169 no han sido admitidas, por falta de documentación. Se puede consultar en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Nucía. En la mayoría de los casos se trata de aportar el “certificado oficial académico de calificaciones del curso 2024-2025” (sellado/firmado por el centro educativo, Universidad o Instituto), también en algunos de ellos la acreditación de distancia del centro educativo al domicilio habitual de residencia.

Los 169 estudiantes que deben subsanar la solicitud a la subvención no admitida, pueden realizar, a partir del próximo lunes 27 de octubre (no antes) el trámite a través de sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía