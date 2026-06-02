363 estudiantes se examinan de la PAU 2026 en el Pabellón Muixara de La Nucía

Esta mañana 363 alumnos y alumnas de los Institutos de Benidorm y La Nucía han comenzado los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad–PAU- en el Pabellón Muixara. Participación récord de la selectividad en La Nucía, con un incremento del 25,3% respecto al año pasado (271 estudiantes). Durante tres días (2, 3 y 4 de junio) La Nucía será la sede del Tribunal nº3 de la PAU de la provincia de Alicante. Es la décima vez que La Nucía acoge los exámenes de “Selectividad”. Este año se están examinando 97 estudiantes del Instituto de La Nucía en la EVAU, cifra más alta de estudiantes nucieros de La Nucía.

El gran espacio y ventilación del Pabellón Muixara lo convierten en el lugar ideal para las pruebas de la PAU. Los exámenes se están desarrollado sin “ningún problema y con una gran normalidad” comentó Fernando Borrás, presidente del Tribunal nº3. En el inicio de los exámenes han estado también Pedro Lloret, primer teniente alcalde y Sergio Villalba, concejal de Educación del Ayuntamiento de La Nucía, quienes han “deseado suerte a todos los estudiantes que se examinan, especialmente a los nucieros y nucieras, que juegan en “casa” en esta PAU 2026”. También estuvieron las concejalas Jessica Gommans y Gemma Márquez.

Récord de estudiantes nucieros: 97

Por décimo año los alumnos y alumnas de Segundo de Bachiller del IES La Nucía no han tenido que desplazarse a otra localidad de la comarca para realizar los exámenes de Selectividad, ya que se desarrollan en La Nucía. Del Instituto de La Nucía participan en la PAU 2026 un total de 97 estudiantes, cifra más alta. Ha aumentado un 37,1% con respecto al año pasado (61 alumnos).

Es el centro educativo con más estudiantes en este Tribunal nº3 de la PAU 2026 de los 7 centros. Este incremento es debido al nuevo Bachiller de Artes Escénicas y Música y a los estudiantes de ciclos formativos que se presentan a estas pruebas.

La sede de los exámenes de Selectividad 2026 es el Pabellón Muixara de La Nucía. Del 2 al 4 de junio 363 estudiantes de 7 Institutos (Benidorm y La Nucía) realizan sus exámenes en La Nucía, sede del Tribunal nº3 de la PAU.

33 exámenes

Serán un total de 33 exámenes distribuidos a lo largo de las tres jornadas –2, 3 y 4 de junio– y con horarios generales desde las 9,30 hasta las 19,15 horas, menos el jueves 4 de junio que concluirán a las 17 horas. La PAU 2026 comenzó hoy martes 2 de junio, a las 9,30 con el examen de Lengua Castellana, para posteriormente realizar el de Historia de la Filosofía. Tras estos dos exámenes comunes, por la tarde a partir de las 15,30 horas se completará el tercer examen del día con las asignaturas troncales de los distintos Bachilleres de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Artístico, Humanidades y Artes Escénicas- Música.

7 centros educativos

6 institutos y 1 colegio participan en la PAU en La Nucía. Desde Benidorm se desplaza el alumnado de 6 centros: Colegio Lope de Vega, I.E.S. Beatriu Fajardo de Mendoza, I.E.S. Bernat de Sarria, I.E.S. L’Almadrava, I.E.S. Mediterránea y I.E.S. Pere María Orts i Bosch; por último, los alumnos y alumnas del I.E.S. La Nucía realizan la Prueba PAU en su propio municipio, sin necesidad de desplazarse, por décimo año consecutivo.

Exámenes de Junio y Julio

La Nucía es sede de los exámenes de selectividad de junio, que se realizan esta semana: 2, 3 y 4 de junio. Pero también acogerá la convocatoria extraordinaria de selectividad, que ahora se realiza en julio (30 de junio y 1, 2 de julio) y no en septiembre como anteriormente. Al ser menos estudiantes esta convocatoria extraordinaria de julio se desarrollará en la Seu Universitària. Por tanto, en menos de un mes La Nucía acogerá los exámenes de las dos convocatorias de PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) 2026.