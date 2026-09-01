250 jóvenes boxeadores de 21 países en el “Boxam La Nucía 2026”

250 jóvenes boxeadores de 21 países participan en el “Boxam Internacional sub 19, sub 17 y sub 15”, que se desarrolla en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía, desde hoy 1 hasta el sábado 5 de septiembre. Las promesas del boxeo mundial participan en este Torneo Internacional que acoge “La Nucía, Ciudad del Deporte”. La entrada para el público será libre y gratuita durante los cinco días de competición.

La Nucía vuelve a ser el escenario de una gran competición internacional de boxeo olímpico, al albergar una nueva edición del Boxam Internacional para las categorías sub19, sub17 y sub15. Este “Boxam 2026 (Joven, Junior, Schoolboys” (masculino-femenino) está organizado por la Real Federación Española de Boxeo, World Boxing, European Boxing con la colaboración del Comité Olímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía. La presentación de este Torneo Internacional ha contado con Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, Felipe Martínez, presidente RFEB y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

“El futuro del boxeo en La Nucía”

El alcalde de La Nucía destacó la importancia de este Torneo Internacional de Boxeo para la promoción de “La Nucía, Ciudad del Deporte” a nivel mundial, “durante 5 días el futuro del boxeo competirá en La Nucía en este Torneo Internacional Boxam. 250 jóvenes boxeadores de 21 países, tanto en categoría masculina como femenina. Este evento deportivo supondrá una gran promoción para “La Nucía, Ciudad del Deporte” a nivel mundial y un gran retorno económico para nuestra localidad y comarca, generando miles de pernoctaciones durante esta intensa semana”.

“De todos los rincones del mundo”

El presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, se muestra satisfecho de asentar cada vez más este torneo como uno de los mejores de Europa: “Es un orgullo ver cómo vienen equipos de todos los rincones del mundo, lo que pone de manifiesto que las cosas se están haciendo bien. Quiero destacar el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y de La Nucía, Ciudad del Deporte, para que una nueva edición de este torneo se convierta en realidad. Como siempre, es mucho trabajo el que conlleva, pero es la manera de seguir mejorando nuestro boxeo”.

21 países

El torneo ha ido adquiriendo un gran relieve y este año contará con 250 jóvenes boxeadores (masculinos y femeninos) de 21 equipos, venidos de diferentes rincones del planeta. Junto a España, país organizador, abundan los países europeos: Países Bajos, Polonia, Francia, Islandia, Portugal, Austria, Bélgica, Ucrania, Letonia, Dinamarca, Rumanía, Serbia y Bosnia y Herzegovina, pero también existirá representación de otros continentes como Asia: Kuwait, Palestina y Turkmenistán o América: Venezuela, México, Puerto Rico e, incluso, Oceanía: Nueva Zelanda). En total, alrededor de 400 personas participantes y un número de deportistas bastante por encima de 250. Además, muchos de los equipos han participado en un campo de entrenamiento previo que se ha celebrado en la misma localidad durante la semana anterior al inicio del evento.

Arranca esta tarde

La competición se desarrollará desde hoy martes 1 de septiembre hasta el sábado 5 de septiembre, a partir de las 15,30 horas en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía. Las finales, según la categoría de edad, se disputarán el viernes o el sábado. La entrada para el público será gratuita

Cuarta edición en La Nucía

Como su “hermano mayor”, el Boxam de categoría Élite, el torneo se ha asentado en los últimos años en la localidad alicantina, siendo esta la cuarta edición consecutiva que tiene a “La Nucía, Ciudad del Deporte”, como escenario (el mismo número que en Élite). La competición para categorías inferiores, que incluye cuadros masculinos y femeninos, nació en 2017 y afronta en 2026 su octava edición.

Preparatorio para el europeo sub 17

Este Boxam de La Nucía en categoría sub 17 será un importante test para futuras competiciones del calendario, como el Campeonato Europeo 2026 sub 17 que se desarrollará en octubre en la localidad de Budva (Montenegro).

La participación española será elevada (más de 50 boxeadores) y entre ella se cuenta con los hombres y mujeres que han participado de modo reciente en los Campeonatos de Europa U19, celebrados en Loznica (Serbia), y en los que nuestro país consiguió tres medallas: dos de plata (Andrea Buelga y Samuel Antezana) y una de plata (Cristina Peinado). Nada más terminar la competición en la ciudad balcánica, el equipo regresó con dirección a La Nucía, para incorporarse al mencionado campo de entrenamiento.