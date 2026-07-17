La Virgen del Carmen reúne en Benidorm a miles de personas en sus fiestas de tradición marinera

Benidorm ha dado este jueves el pistoletazo de salida a las fiestas de la Virgen del Carmen, una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad por su estrecha relación con el mar y con las gentes que han vivido de él generación tras generación.

La apertura oficial de los festejos ha reunido a numerosos vecinos, representantes del ámbito festero y autoridades municipales en la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna, donde ha tenido lugar una misa dedicada a la Estrella de los Mares y el pregón de las fiestas de 2026, pronunciado por los sacerdotes Juan Antonio González y Jaume Benaloy.

El alcalde, Toni Pérez, y la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, han acompañado a la presidenta de la Comisión de Fiestas del Carmen, María Pérez Llorca; a la marinera de honor de 2026, Raquel Castro; y al Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, José Miguel Martínez Espinosa, en el acto que ha marcado el inicio de las celebraciones.

Junto a ellos han asistido otros miembros de la Corporación municipal, así como el senador Agustín Almodóbar; los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate y Manuel Pérez Fenoll; y la directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico de la Generalitat, Angélica Such.

Por parte de las entidades festeras y sociales de la ciudad, han respaldado estas fiestas, profundamente ligadas a la identidad marinera de Benidorm, las reinas de las Festes Majors Patronals de 2026, Laura Ivars y Carmen Guillem; el presidente de la Comissió, Ramón Cano; y el vicepresidente de la Associació de Penyes Verge del Sofratge, Lucho Sánchez.

Durante el acto religioso se ha realizado la bendición y el tradicional intercambio de escapularios entre la marinera de honor saliente, Ariadna Orgilés, y la nueva representante de las fiestas, Raquel Castro, en uno de los momentos más emotivos de la tarde.

Para finalizar el acto, Toni Pérez se ha dirigido brevemente a los asistentes y ha felicitado a los pregoneros “al alimón” por “el pregón bonito, didáctico y profundo que nos habéis ofrecido”. El alcalde ha subrayado que las fiestas del Carmen son “expresión de este pueblo que siempre miró al mar” y ha recordado que quien mira al mar “es un pueblo que tiene los brazos abiertos”.

El primer edil ha abogado por que “la Fiesta del Carmen siga mostrando lo mejor de Benidorm” y ha animado a vecinos y visitantes a participar en unos festejos que “forman parte de la historia y de nuestra memoria colectiva” y que este año han incorporado cambios en el programa con el objetivo de otorgar un mayor protagonismo a los actos centrales de la festividad.

Tras la ceremonia, la imagen de la Virgen del Carmen, precedida por los Xirimiters de la Marina, ha sido trasladada en procesión hasta el puerto, seguida por la Unión Musical. A continuación, una vez embarcada, ha tenido lugar la tradicional procesión marinera por la bahía de Benidorm.

La flota de barcos, encabezada por las golondrinas del puerto, engalanadas para la ocasión, junto a decenas de embarcaciones particulares, ha surcado la bahía para ofrendar tres coronas de laurel en memoria de los marineros fallecidos en la mar. La primera de ellas ha sido depositada en el fondo del mar por buzos, mientras que las otras dos han sido ofrecidas por las comisiones del Carmen y de las Festes Majors Patronals.

Tras la procesión marinera y el regreso a puerto, la Marinera de Honor, Raquel Castro, ha recitado unos versos en honor a la patrona de los marineros desde el balcón de la Cofradía de Pescadores.

Actos previstos para el fin de semana

Las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen continuarán durante el fin de semana con un amplio programa de actividades festivas.

El sábado 18 de julio se celebrará la tradicional Ofrenda de Flores, cuya romería partirá a las 19.00 horas desde el Paseo de Colón hasta la Plaza de la Señoría. Allí se realizará una ofrenda floral a la Virgen del Carmen y se rendirá homenaje a los caídos en la mar ante el monumento dedicado a su memoria.

Además, durante la jornada se celebrarán una verbena, concursos y otros actos de convivencia organizados por la Comisión de Fiestas del Carmen.

El domingo 19 de julio, a las 14.00 horas, tendrá lugar una mascletà aeroterrestre en la plaza de SS. MM. los Reyes de España, disparada por la pirotecnia Turís, con la que se pondrá el broche final a las fiestas de este año.