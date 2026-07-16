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La Marina Baixa, en alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales mientras el interior roza los 40 grados

Mientras los municipios del interior alcanzan temperaturas cercanas a los 40 grados, en el litoral los termómetros rondan los 32 grados, aunque con una sensación térmica notablemente superior

Onda Cero Marina Baixa

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La Marina Baixa, en alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales mientras el interior roza los 40 grados
La Marina Baixa, en alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales mientras el interior roza los 40 grados | Onda Cero Marina Baixa

La Marina Baixa continúa este jueves bajo alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales, coincidiendo con un episodio de calor intenso que mantiene a la Comunitat Valenciana inmersa en su tercera ola de calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las previsiones apuntan a que los termómetros rozarán los 40 grados en municipios del interior de la comarca como Bolulla, Benimantell y Tárbena, donde las altas temperaturas, unidas a la baja humedad, incrementan el peligro de incendios.

De cara al fin de semana, Aemet prevé un descenso de las temperaturas, que volverán a situarse en torno a los 30 grados, poniendo fin a este episodio de calor extremo.

En el litoral, localidades como Villajoyosa y Benidorm vivirán una jornada con cielos poco nubosos durante la madrugada, aunque a partir de primeras horas de la mañana aumentará la nubosidad de forma progresiva para terminar el día con intervalos de nubes y claros. Las temperaturas máximas serán similares a las registradas ayer, alcanzando 32 grados, aunque la sensación térmica podrá llegar a los 36 grados debido a la humedad.

Ante la combinación de ola de calor y riesgo extremo de incendios forestales, la Generalitat pide a la ciudadanía extremar la precaución y evitar cualquier conducta que pueda provocar un fuego en zonas forestales o de interfaz urbano-forestal. Además, recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y protección solar, prestar especial atención a menores, personas mayores y vulnerables, no dejar nunca a personas o mascotas dentro de vehículos cerrados y llamar al 112 en caso de emergencia.

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