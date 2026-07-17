Municipios de la Marina Baixa instalan de nuevo pantallas gigantes para ver la gran final del mundial

El domingo 19 de julio, la Marina Baixa se vuelca con la Selección Española. Estas son las localidades que contarán con pantalla gigante para ver el partido: Villajoyosa, Benidorm, Finestrat, La Nucía, l’Alfàs del Pi y Callosa d’en Sarrià, para que todos aquellos aficionados que quieran ver la gran final entre España y Argentina lo hagan rodeados de un gran ambiente. Estas son las ubicaciones:

En Villajoyosa, en el Parque de la Barbera, habrá una fan zone desde las 19:30, para vivir la previa del partido con música y animación.

En Benidorm, a partir de las 19:00, el Ayuntamiento y Skyfest organizarán una gran fiesta con entrada gratuita con un aforo para 17.000 personas. Por su parte, la Asociación de Peñas “Virgen del Sufragio” organiza un evento que arrancará a las 18:00, en el auditorio Julio Iglesias, con música, barras de comida y bebida a precios populares. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

En l’Alfàs del Pi, se aprovechará la gran pantalla instalada en la Villa Romana de l’Albir por el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi para ver el partido. Las puertas del recinto se abrirán a las 20:00 y el acceso será libre hasta completar el aforo.

En Callosa d’en Sarrià, desde las 18:00, en la plaza del Convent, arrancará el evento con música y animación. Asimismo, la Associació de Moros y cristianos instalará una barra con bebida y comida a precios populares.

En la Nucia, a partir de las 19:00, en la plaza mayor, el evento contará con servicio de barra, animación a cargo dels majorals de festes de la Nucía.

Por último, en Finestrat, desde las 21:00, la cita será en la Plaça de la Unió europea. Habrá además una barra con comida y bebida a precios populares de la Comissió de Festes La Xirimbela.