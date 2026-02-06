Una nueva apuesta comercial llega al centro de Benidorm con la apertura de Santos Benidorm

El nuevo establecimiento, que abrió sus puertas el pasado día 24, y que se inauguró oficialmente con una gran fiesta en la que se congregaron amigos, vecinos y proveedores, forma parte del mismo grupo que Milar Fotocine Granada, consolidando así la presencia de la empresa en la ciudad.

Escuchamos a Raúl Parra, CEO de Santos Benidorm

Raul Para, CEO Santos Benidorm | Onda Cero Marina Baixa

Desde su inauguración, el equipo ya trabaja en numerosos proyectos, con una gran respuesta por parte del público. Desde Santos Benidorm destacan que la integración de los electrodomésticos será clave en el futuro del hogar, apostando por cocinas modernas, prácticas y totalmente integradas, pensadas para disfrutar y vivir el espacio. La ubicación no es casual.

La marca Santos, reconocida a nivel nacional e internacional, refuerza así su imagen en Benidorm, complementando su oferta y acercando al público una propuesta diferente y de alta calidad.

Con esta apertura, Santos Benidorm se posiciona como un nuevo referente en diseño de cocinas en la ciudad.