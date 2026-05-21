Deportes

La selección masculina ucraniana de Rugby Seven entrena en Villajoyosa

El concejal de Deportes recibe a la selección masculina ucraniana de Rugby Seven que está entrenando en las instalaciones deportivas de Villajoyosa

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La selección masculina ucraniana de Rugby Seven entrena en Villajoyosa
La selección masculina ucraniana de Rugby Seven entrena en Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, ha recibido esta mañana, junto al organizador de la 39 Costa Blanca Rugby Seven, Ignacio Dávila, a los miembros del equipo de la selección ucraniana masculina de rugby Seven. Este es uno de los equipos que está entrenando estos días en las instalaciones del estadio municipal El Pantà de Villajoyosa para disputar este fin de semana los partidos de la esta competición internacional.

La Costa Blanca rugby Seven es un torneo internacional de rugby a siete que este año se celebra el 23 y 24 de mayo en Villajoyosa. Durante el fin de semana se ha preparado un intenso calendario con cerca de 60 partidos. En la categoría masculina jugarán la selección Euskadians, Lituania, Kazakhistan, Portugal, Pyrennes, Ucrania, Finlandia, Beltway Elite (USA), China, Polonia, Marruecos y Alcatraz (Venezuela). En la categoría femenina juegan Polonia, Austria Moldova, Suiza, Noruega, Kazakhistan, Hungría y Costa Blanca Womens.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer