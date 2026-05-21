La selección masculina ucraniana de Rugby Seven entrena en Villajoyosa

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, ha recibido esta mañana, junto al organizador de la 39 Costa Blanca Rugby Seven, Ignacio Dávila, a los miembros del equipo de la selección ucraniana masculina de rugby Seven. Este es uno de los equipos que está entrenando estos días en las instalaciones del estadio municipal El Pantà de Villajoyosa para disputar este fin de semana los partidos de la esta competición internacional.

La Costa Blanca rugby Seven es un torneo internacional de rugby a siete que este año se celebra el 23 y 24 de mayo en Villajoyosa. Durante el fin de semana se ha preparado un intenso calendario con cerca de 60 partidos. En la categoría masculina jugarán la selección Euskadians, Lituania, Kazakhistan, Portugal, Pyrennes, Ucrania, Finlandia, Beltway Elite (USA), China, Polonia, Marruecos y Alcatraz (Venezuela). En la categoría femenina juegan Polonia, Austria Moldova, Suiza, Noruega, Kazakhistan, Hungría y Costa Blanca Womens.