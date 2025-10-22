Ciclocross

Felipe Orts triunfó en la nocturna en Woerden en una noche mágica

Con esta hazaña el vilero consigue su 50 victoria como profesional

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

El vilero ganó anoche en una prueba muy especial para él y que tiene un ambiente diferente. Después de que el ciclista neerlandés Lars Van der Haar se hubiera llevado el triunfo en los últimos años ahora es Felipe Orts el que después de luchar frente a su rival en la carrera de este año Ronhaar y conseguir sus 50 victorias como profesional.

Escuchamos a Felipe Orts

En esta temporada inicia hace escasas semanas, Felipe se acercó al podio al quedar cuarto en Ardooie. Hasta la noche de este martes, la mala suerte se había cruzado en el camino de Felipe el pasado fin de semana en Ruddervoorde, donde una avería le apartó de la pelea, pero ahora ya se ha coronado con esa victoria en Países Bajos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer