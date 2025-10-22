Felipe Orts triunfó en la nocturna en Woerden en una noche mágica

El vilero ganó anoche en una prueba muy especial para él y que tiene un ambiente diferente. Después de que el ciclista neerlandés Lars Van der Haar se hubiera llevado el triunfo en los últimos años ahora es Felipe Orts el que después de luchar frente a su rival en la carrera de este año Ronhaar y conseguir sus 50 victorias como profesional.

Escuchamos a Felipe Orts

En esta temporada inicia hace escasas semanas, Felipe se acercó al podio al quedar cuarto en Ardooie. Hasta la noche de este martes, la mala suerte se había cruzado en el camino de Felipe el pasado fin de semana en Ruddervoorde, donde una avería le apartó de la pelea, pero ahora ya se ha coronado con esa victoria en Países Bajos.