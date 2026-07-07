La Residencia Santa Marta de Villajoyosa incorpora dos nuevas furgonetas adaptadas para el transporte de residentes

Con esta adquisición, la residencia amplía su capacidad para realizar salidas en grupo y trasladar a los usuarios de forma más cómoda y segura. La furgoneta de mayor tamaño dispone de nueve plazas y puede configurarse para transportar a una persona en silla de ruedas y ocho pasajeros, o bien a dos personas en silla de ruedas y siete pasajeros. Este vehículo ha supuesto una inversión de más de 76.000 euros.

Por su parte, la segunda furgoneta cuenta con capacidad para una persona en silla de ruedas y hasta cinco plazas en total. Su adquisición ha requerido una inversión superior a los 50.000 euros.

Ambos vehículos lucen además el nuevo logotipo de la Residencia Santa Marta, como parte de la renovación de su imagen corporativa. Este cambio coincide con el 40 aniversario de la llegada del centro a su actual ubicación, una efeméride que ha servido para modernizar la identidad visual de la residencia y reforzar su imagen de cara a residentes, familiares y visitantes.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha destacado que esta compra responde a uno de los compromisos adquiridos con la entidad para renovar el parque móvil de la residencia. Por su parte, la directora de la Residencia Santa Marta, Cristina, ha subrayado que la incorporación de estos vehículos era una necesidad para el centro, ya que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones.

La incorporación de estos dos vehículos supone una mejora significativa en la calidad del servicio que presta la Residencia Santa Marta, al facilitar el acceso de los residentes a actividades, eventos y desplazamientos con todas las garantías de accesibilidad y seguridad.