David Payá | Director Banda Sinfónica Ateneu Musical Villajoyosa
"Colors Virtuosos" concierto de la Banda Sinfónica del Ateneu Musical de la Vila Joiosa este sábado en el Teatre Auditori
La música nos cita este sábado 14 a las 7 de la tarde en el Teatre Auditori de Villajoyosa en un concierto a cargo de la Banda Sinfónica de la Societat Ateneu Musical. David Payá, director de la Banda Sinfónica del Ateneu nos explica más sobre esta cita en la que también será protagonista la pintora Eugenia Moreno Cárdenas que pintará en directo durante unas de las piezas musicales una obra "con chocolate". Además podremos escuchar en otra de las piezas a Jordi Berbegal Rico, trombó solista. Una cita la del sábado que no nos podemos perder y que se hace en colaboración con la compañía Llauradors. Las entradas se pueden adquirir en la sede del Ateneu Musical lunes y miércoles de 11 a 13 horas y martes, jueves y viernes de 5 a 7 de la tarde.