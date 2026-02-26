JAIME J. PÉREZ | EDIL DE CULTURA

Benidorm inaugura el XIV Festival Internacional de Órgano con Arturo Barba y Lucentum XVI

Benidorm reunirá un año más a destacados organistas y otros músicos de prestigio, muy reconocidos tanto en nuestro país como en el extranjero, en la XIV edición del Festival Internacional de Órgano de Benidorm, FIOB 2026,

El edil de Cultura, Jaime Jesús Pérez, ha explicado que la XIV edición de este festival contará con un total de seis conciertos y arrancará este viernes, 27 de febrero, a las 20 horas, con un recital que correrá a cargo del organista Arturo Barba y el conjunto de ministrers Lucentum XVI

Marta Llinares

Marina Baixa |

Programación

El Festival Internacional de Órgano de Benidorm 2026 se iniciará este viernes, 27 de febrero, con el concierto que ofrecerán Arturo Barba (Órgano) y Lucentum XVI (Ministriles). La siguiente cita será el 28 de marzo, el único día que los conciertos cambian de viernes a sábado, y estará protagonizada por Javier Artigas (Órgano) y Juan López Cabezuelos (Flauta travesera).

El 24 de abril será el primer concierto solista, que ofrecerá el portugués Joâo Vaz (Órgano).

Tras el tradicional parón estival, el FIOB regresará el 30 de octubre con Francisco Amaya (Órgano) e Ignacio Gascón (Saxofón). El 27 de noviembre tendrá lugar el segundo concierto de órgano solista del ciclo, que interpretará el músico alemán Franz Hauk.

Por último, el 18 de diciembre se celebrará el tradicional Concierto de Navidad de este Festival, que contará con Benantzi Bilbao al órgano junto al contratenor Mikel Uskola.

Todos ellos serán gratuitos hasta completar aforo y se iniciarán a las 20 horas.

