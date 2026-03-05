Benidorm celebra por primera vez el Nuevo Año chino

Todos los actos estaban previstos al aire libre pero debido a la climatología se ha trasladado al Carrer de Pilota 'José Pérez Devesa' en el Palau d'Esports y se desarrollarán desde el viernes 6 al domingo 8 de marzo.

El sábado, desde las 10 a las 23 horas, se celebrará el día principal. Por la mañana será el desfile oficial desde el paseo de la playa de Levante hasta la plaza de SS MM Reyes de España. Después tendrá lugar la inauguración institucional con representantes de la embajada de China y autoridades invitadas