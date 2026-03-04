Del 9 al 29 de marzo l'Alfàs del Pí abre el telón de la XXIV Mostra de Teatro de l'Alfàs del Pí

La 24 Mostra de Teatre de l’Alfàs del Pi se celebrará del 9 al 29 de marzo en la Casa de Cultura e incluirá un total de 11 representaciones, estructuradas en dos bloques: el Ciclo de Teatro Amateur y el Ciclo de Teatro Profesional.

El certamen se abrirá el lunes 9 de marzo con el Taller de Teatro de la Asociación de Amas de Casa, que pondrá en escena seis piezas cortas: ‘Maruja en el bingo’, ‘Reunión a primera hora’, ‘Espacio’, ‘En tienda de muebles’, ‘Mis hijas, mi casa’ y ‘Una ayudita, por favor’. Durante la semana amateur participarán también la compañía 360 con ‘Volver sin volver’, La Tetera con ‘Otro gallo cantaría’, Gaudint Teatre con ‘El futuro’, el alumnado del Taller de Teatro dirigido por Manuel Troncoso con la performance ‘Legado vivo’ —que incluirá la presentación del proyecto “L’Alfàs 2026. Año Cultural”— y Alpí Teatre con ‘Terapia de grupo’.

El Ciclo de Teatro Profesional arrancará el miércoles 25 con ‘Un viaje sin retorno’, dirigida por Ernesto Caballero e interpretada por Ana Ruiz y Álex Gadea. El jueves 26 llegará el espectáculo ‘We love disco’ de la compañía Yllana; el viernes 27 será el turno de Andoni Ferreño y Agustín Bravo con ‘Se alquila’; y el sábado 28 la programación se abrirá al público infantil con ‘Caperucita Roja ¿Un musical feroz?’.

La clausura tendrá lugar el domingo 29 con ‘La mujer rota’, intenso monólogo protagonizado y coproducido por Anabel Alonso, basado en el texto de Simone de Beauvoir y dirigido por Heidi Steinhardt. La obra retrata a Murielle, una mujer que, en la soledad de la noche, afronta la pérdida, el desamor y la ruptura de su identidad en un profundo ejercicio de introspección dramática.

Tras la función se procederá a la entrega del Pi d’Honor 2026, en uno de los momentos más emotivos de la Mostra.