LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo franjiverde prolonga su mala dinámica y encara una complicada visita al Santiago Bernabéu

Felipe Canals

Elche |

El Elche cosechó una nueva derrota y ya alcanza la decena de partidos sin ganar. El equipo ilicitano cayó en La Cerámica contra el Villarreal. Sigue fuera de descenso gracias al empate en el Osasuna-Mallorca y este sábado visitará el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid.

La dinámica tan negativa del Elche preocupa en el entorno franjiverde, aunque en el club no se plantean un cambio de rumbo en el banquillo. Eder Sarabia dijo tras el choque que su equipo había sido "superior" durante 75 minutos y que un empate "hubiese sido más justo".

Analizamos el Villarreal-Elche con Ramón Villagordo, David Villar, Marta Fernández y Óscar Manteca.

