PP y Vox en Elche trabajan en el cambio de clave urbanístico de parcelas dotaciones para destinarlas a vivienda

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha anunciado este lunes que el gobierno local va a impulsar el cambio de claves urbanísticas de determinadas parcelas para facilitar que en ellas se puedan construir viviendas. Esos terrenos tienen en la actualidad calificaciones dotacionales, pero, ante el grave problema de vivienda actual, con esa medida se quiere habilitar terreno para propiciar la construcción de viviendas.

Así lo ha explicado Ruz durante el pleno municipal de este mes de marzo, que se ha celebrado este lunes, en el que, en el contexto del debate y votación de una proposición de Alcaldía sobre políticas para la construcción de vivienda protegida, ha recalcado que esa dotación de suelo a través del cambio de la clave urbanística se suma a otra acción, que es el bautizado como plan ‘Casa Fácil’, al paraguas del que, con la colaboración de la iniciativa privada, se ha impulsado las construcción en los próximos años de 240 viviendas de protección oficial. De ellas, por cesión, el Ayuntamiento tendrá la propiedad de más de cuarenta que, desde la empresa municipal Pimesa y destinadas a jóvenes menores de 40 años de edad, se pondrán en el mercado en régimen de alquiler asequible.

Desde el PSOE, Héctor Díez, portavoz municipal, se ha negado que, como ha asegurado el alcalde ilicitano, el Ayuntamiento tenga poco que hacer en materia de vivienda.

Desde Compromís per Elx, su portavoz Esther Díez, ha criticado el gobierno local haya “regalado” suelo para hacer negocio con suelo que era de titularidad pública.

Por otro lado, el concejal del grupo municipal de VoxSamuel Ruiz ha defendido que la única opción para avanzar en la solución del problema del acceso a la vivienda pasa por la colaboración público-privada.