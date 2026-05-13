Vox Elche exige frenar la "regularización masiva" de migrantes para evitar el colapso de los servicios municipales

El grupo municipal de Vox ha anunciado este miércoles que lleva al pleno municipal de este mes de mayo una Moción en la que se insta un rechazo “frontal” al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que está en marcha.

Vox insiste en que ese proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación irregular en el país supone un “premio”, cita el texto de la Moción, “a quienes vulneraron las leyes”.

La formación ultraconservadora vuelve a insistir en que se trata de una política que genera “efecto llamada” y que supone “un agravio” para los ciudadanos que cumplen la ley.

Además, el grupo municipal de Vox pone el foco en la situación de OMACs de Elche de las que dice que, desde la entrada en vigor del procedimiento extraordinario de regularización están registrando una “afluencia masiva” hacia servicios como el Padrón, Registro y Servicios Sociales.

A juicio de Vox, hay OMACs que se encuentran “ante un riesgo real de colapso en la atención ordinaria” y “los recursos públicos locales se están viendo desbordados, lo que provoca retrasos en la tramitación de expedientes y una presión inaceptable sobre los funcionarios para emitir informes de vulnerabilidad sin las debidas garantías”.

Entre las exigencias que plantea Vox en su Moción están la de realizar “una verificación individualizada y documentada de todas las solicitudes de documentación, prohibiendo cualquier automatismo en la emisión de certificados” y la que “los informes de vulnerabilidad se basen únicamente en hechos objetivamente acreditados tras evaluaciones técnicas completas”.

En esa Moción, el grupo municipal de Vox reclama instar al Gobierno centrar “a dejar sin efecto” el proceso extraordinario de regularización y a proceder a la “repatriación” de todos los inmigrantes que se encuentra en situación irregular, reiterando que “las ayudas sociales deben estar vinculadas a un arraigo estricto y a la contribución a la economía nacional”.