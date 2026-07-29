Villena presenta la 33ª edición del Festival de Títeres 'Las Cruces'

La 33ª edición del Festival de Títeres 'La Cruces' se consolida, un año más, como una de las citas culturales de verano más relevantes de Villena. La Casa de Cultura del municipio, a través de la concejalía de Cultura, ha presentado la programación que se celebrará del 4 al 6 de agosto en sus dos escenarios habituales: las Barbacoas de Las Cruces y el patio del CEIP Joaquín Mª López.

Durante los días 4, 5 y 6 de agosto, el festival ofrecerá seis espectáculos de seis compañías teatrales de reconocido prestigio: 'Teatre Tracalet', 'Valeria Guglietti', 'El Arte Vagabundo', 'Tanxarina', 'Títeres desde Abajo' y 'Xip Xap'.

El horario para las funciones será el mismo en las tres fechas. Los actos se repartirán en dos pases diarios con entrada gratuita hasta completar aforo. El primero dará comienzo a las 19:00 horas en las Barbacoas de Las Cruces y el segundo a las 22:00 horas en el CEIP Joaquín Mª López.

La selección de espectáculos de esta edición ha contado con el asesoramiento de Salvador Puche, de la compañía 'Teatre Tracalet', asimismo, el espectáculo cuenta con el patrocinio de la Diputación de Alicante.

La programación teatral comprenderá propuestas interpretadas con marionetas de hilos, sombras chinas, títeres de mesa y de objetos.

José Ayelo, responsable de la organización del festival, ha señalado que "como en cada edición, se intenta ofrecer funciones que sorprendan tanto a los más pequeños como a los familiares que los acompañan, gracias a la labor de compañías de trayectoria contrastada".