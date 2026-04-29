30 Y 31 DE MAYO

La Villena Game Party 2026 pretende superar los 2.500 participantes de las anteriores ediciones

Este encuentro para aficionados a los videojuegos se llevará a cabo en la plaza multifuncional de Villena y tendrá espectaculares campeonatos de diferentes juegos

Onda Cero Elche

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La Villena Game Party 2026 pretende superar los 2.500 participantes de las anteriores ediciones
La Villena Game Party 2026 pretende superar los 2.500 participantes de las anteriores ediciones | Ayuntamiento de Villena

La próxima edición de Villena Game Party, será uno de los encuentros más importantes para los amantes de los videojuegos y viene con fuerza porque se pretende superar el récord de anteriores ediciones donde participaron más de 2.500 jugadores.

La cita está prevista durante los días 30 y el 31 de mayo en la Plaza Multifuncional de Villena, donde se podrá disfrutar de toda la gama de videojuegos de hoy y de ayer, además de competir en las diferentes modalidades y juegos.

El concejal de Fiestas, José Ferri, y el organizador de este evento, Manolo Vicente, han destacado la gran aceptación de las anteriores ediciones y el fuerte atractivo que tiene entre el público de todas las edades. Durante el fin de semana, entre las 12 y las 21 horas, se podrá disfrutar de la oferta de realidad virtual, los juegos arcade, simuladores diferentes y los campeonatos en las modalidades de juegos de las plataformas Mobile, Xbox y PS5.

La Villena Game Party se ha consolidado como una cita anual en la ciudad con participantes procedentes de comarcas limítrofes y que permite encontrarse en un entorno como la Plaza Multifuncional entre los amantes de los videojuegos de diferentes generaciones.

La organización ya ha abierto la inscripción en esta tercera edición de la Villena Game Party a través de la web www.logrodesbloqueado.com.

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