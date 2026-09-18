Villena acuerda con la Cámara de Comercio de Shangai un encuentro bilateral entre empresas.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la edil de Desarrollo Económico, Paula García, acordaron con la Cámara de Comercio de Shangai la organización de un encuentro bilateral entre empresas afines de Villena y empresas locales chinas con el objetivo de generar contactos comerciales en ambas direcciones. La reunión con la Cámara de Shangai, a la que acudieron empresarios chinos, se materializó en la propuesta por invitación de los promotores asiáticos de unir empresas de sectores afines o con intereses comunes de ambos países. Este encuentro, como esta misma visita de la delegación municipal, se produciría por invitación china, que asume el viaje en territorio chino.

Además, la delegación municipal expuso ante varios empresarios e inversores el proyecto del Nodo Logístico Levante Interior, que desde hace un tiempo ha despertado el interés del empresariado chino. En este encuentro se generó mucho interés por parte algunos inversores que han tenido contactos previos en Villena y que conocen el diseño de esta infraestructura. Desde China, se buscan estructuras logísticas que permite acceder al conjunto del mercado europeo, y Villena está en el foco como punto neurálgico, gracias al Corredor Mediterráneo como a la cercanía con los puertos de Valencia y Alicante.

Cerdán ha destacado “el gran interés que ha despertado nuestra zona y el enorme potencial que tienen nuestra industria agroalimentaria y de vinos. Hay un gran sector de la distribución y de la restauración que busca productos de alta gama, como los que generamos en Villena, tanto aceites, vinos y productos de alimentación elaborados”. Además, hay mercado para otro tipo de sectores como el calzado técnico o especializado de calidad, la tecnología propia o los fertilizantes.