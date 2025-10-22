El viento de poniente va a soplar moderado este miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este miércoles va a ser una jornada bastante soleada en la comarca del Baix Vinalopó. El viento de poniente va a soplar moderado, pudiendo alcanzar incluso rachas de hasta 50 kilómetros por hora, sobre todo durante la mañana y en zonas del norte del municipio.

Las temperaturas continúan siendo veraniegas. No en vano, el termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 30 grados centígrados, índice térmico que ya se alcanzó ayer.

Las altas temperaturas continuaran mañana jueves en un día en el que, además, se espera que el viento pueda soplar con mayor fuerza, sobre todo por la tarde.

A partir del viernes, el viento irá amainando y todo va apuntando a que el domingo tendremos una jornada algo lluviosa y con descenso claro de las temperaturas.