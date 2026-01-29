El viento amaina este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola; las nubes se resisten a desaparecer

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada en la que el viento va a ser flojo, aunque de cara al final de la tarde y la noche se podría registrar alguna racha de viento moderada de poniente.
Va a ser un día con más nubes que claros y posibilidad de alguna lluvia débil por la tarde.
Las temperaturas máximas van a repuntar un poco, de modo que en Elche y Crevillent pueden alcanzar los 21 grados centígrados. En Santa Pola se quedarán en 20.
El viento volverá
Para mañana viernes se prevé que vuelva el viento. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que activará el aviso amarillo de riesgo bajo por viento de hasta 70 kilómetros por hora.
El sol se impondrá frente a las nubes y de cara al fin de semana se apunta un descenso de las temperaturas.
El sábado será soleado con mucho viento, mientras que el domingo, ya con viento flojo, será un día bastante nuboso y con posibilidad de lluvia de cara a la noche.