Víctor Lafuente, satisfecho con la plantilla del Eldense tras el mercado invernal

El director deportivo del Eldense ha valorado este miércoles el mercado de fichajes en clave azulgrana. Víctor Lafuente se ha mostrado "muy contento" con la plantilla que se le queda a Claudio Barragán. Durante este mes se ha producido la llegada de Hugo Alba, además de la regularización de la ficha del central Óscar Vega. Carlos Jiménez abandonó el Nuevo Pepico Amat.

Lafuente ha recalcado que Hugo Alba era la primera opción de la dirección deportiva está seguro de que "se suma competencia" a la delantera. "Tenemos una gran plantilla, no solo un buen once", ha afirmado el alicantino. También ha admitido que esperan más igualdad en la categoría porque "en las segundas vueltas todo se ajusta más".

Víctor Lafuente ha defendido el fichaje de Óscar Vega: "Pensamos que Arnau Gaixas también puede hacer de lateral izquierda y nos venía bien otro central de buen nivel". La llegada del colombiano provocó un gran revuelo en redes sociales. Llevaba en Elda desde septiembre y se estaba a la espera del 'transfer'.

Otro de los objetivos del Eldense en el mercado de invierno, además del punta, era un extremo. Rodri Val, del Atlético Sanluqueño, era el favorito de la dirección deportiva. Se intentó hasta el último día, pero no se pudo ejecutar. El club azulgrana no disponía de fichas libres. Lafuente ha reconocido que Rafa Núñez estuvo cerca de salir a la Ponferradina, pero se truncó. Su marcha le hubiese abierto la puerta a Val.

Por otro lado, el director deportivo ha apuntado que "hubo llamadas" por Floris Smand. El neerlandés tiene contrato hasta 2027. Eso sí, ha confirmado que no hubo ofertas formales por el central. Tampoco por Dioni Villalba, aunque sí un interés "extraño" del Juventud Torremolinos durante la misma semana en la que se midieron en tierras malacitanas.

Por último, Lafuente ha avanzado que Jaime Vallejo podría incorporarse en un mes al grupo y ha confirmado que Kevin Armesto se queda sin licencia.