El verano que se espera durante el fin de semana comienza a mostrar la cara en Elche, Crevillent y Santa Pola

Sin cambios en lo meteorológico, si cabe con el inicio de un repunte de las temperaturas máximas que se va a prolongar durante lo que resta de semana.

Así se presenta este jueves en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó. Va a ser una jornada en la que van a predominar el cielo despejado y las suaves brisas marinas a partir del mediodía.

El termómetro va a rondar valores máximos de 29 grados centígrados en Elche, de 30 en Crevillent y de 26 en Santa Pola.

Los últimos días del mes de mayo van a tener temperaturas veraniegas.