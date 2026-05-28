La crónica del tiempo

El verano que se espera durante el fin de semana comienza a mostrar la cara en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque Municipal de Elche.
Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

Sin cambios en lo meteorológico, si cabe con el inicio de un repunte de las temperaturas máximas que se va a prolongar durante lo que resta de semana.

Así se presenta este jueves en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó. Va a ser una jornada en la que van a predominar el cielo despejado y las suaves brisas marinas a partir del mediodía.

El termómetro va a rondar valores máximos de 29 grados centígrados en Elche, de 30 en Crevillent y de 26 en Santa Pola.

Los últimos días del mes de mayo van a tener temperaturas veraniegas.

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