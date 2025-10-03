El ‘veranillo de San Miguel’ se muestra este fin en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este viernes, sobre todo de cara a la tarde, van a llegar nubes al cielo de la comarca del Baix Vinalopó que pueden llegar a tapar un poco al sol, pero lo más destacable va a ser el aumento de temperaturas que se intensificará mañana.

Esa situación es muestra de que estamos transitando por el conocido como ‘veranillo de San Miguel’.

Hoy, el termómetro va a rondar valores máximos en Elche y Crevillent de 28 grados centígrados. En Santa Pola se quedará 26.

La de mañana sábado va a ser una jornada parecida, con temperaturas un poco más alta porque se podrá llegar a los 30 grados.

El domingo será un día soleado y con temperaturas que irán descendiendo con viento moderado de levante por la tarde.

El lunes todo apunta a una jornada con bastantes nubes y algo de lluvia, en general débil y más probable por la mañana, las temperaturas seguirán en descenso.