"El Valencia es un histórico, pero viajamos con la intención de ganar"

Francisco Rodríguez, entrenador del Elche, reconoce que la ilusión es alta tras la victoria ante el Cádiz, pero que deben viajar con los pies en el suelo y con la intención de dar la sorpresa en Mestalla.

Más de 50 años sin ganar en Mestalla en Primera: “El Valencia es un histórico, como ha demostrado a lo largo de los años. Viajamos con la ambición de ganar. Después veremos qué depara el partido. Somos humildes, pero queremos pelear duro en cada parte del campo”.

Nuevo sello de Franscico: “Más que imponer un estilo, lo que busco es amoldarme a la situación del equipo y al perfil de la plantilla y jugadores que tengo. He tenido equipos de posesión, pero en este Elche hay futbolistas que hacen daño en campo contrario y eso lo debemos aprovechar. Estamos en una línea de encajar poco y hay que seguir así. Quiero que la gente se sienta orgullosa del alma de este equipo. Para ello, debemos sumar puntos y que los futbolistas cojan confianza”.

Continuidad del once: “Cada futbolista debe sentirse importante porque así llega antes la confianza. No me gusta revolucionar una alineación por una derrota ni voy a tener dudas de poner a un futbolista cuando le vea bien. Ahora es momento de aprovechar la oportunidad que da el once que está jugando. Seguro que habrá algún cambio”.

Opinión sobre Bordalás: “Nos hemos enfrentado mucho, en Segunda y en Primera. Le tengo máximo respeto. Me gustaba, por momentos, su Getafe y ahora me gusta su Valencia. No entro en otros temas”.