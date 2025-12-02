La UPCCA de Elche programa la tercera edición del programa ‘Navidad sin pantallas’

La Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Elche ha lanzado una nueva edición de la campaña ‘Navidad sin Pantallas’, que es una iniciativa que cumple su tercer año con un objetivo: concienciar sobre el uso responsable de dispositivos digitales y ofrecer a las familias alternativas de ocio saludable durante las fiestas.

Así lo ha explicado este martes Inma Mora, concejala de Sanidad, área municipal en la que está adscrita es unidad de prevención, que además ha destacado la importancia de sensibilizar también a los adultos, a los padres, porque, ha incidido, “un uso excesivo· del móvil y tablets, así como de las redes sociales puede tener consecuencias negativas sobre el crecimiento de los jóvenes.

Como en ediciones anteriores, los establecimientos de hostelería van a repartir manteles con actividades y estuches de pinturas para que los niños tengan una opción de entretenimiento creativo en restaurantes y cafeterías, evitando así la dependencia del móvil.

Este año, las actividades del programa ‘Navidad sin pantallas’ del Ayuntamiento de Elche se desarrollarán del 12 al 27 de diciembre. Llegarán a la ciudad y a las pedanías. Habrá tardes de juegos de mesa, yincanas familiares, talleres, pintacaras y cuentacuentos en enclaves como la Oficina de Turismo, Plaza dels Algeps, Torrellano o La Hoya. Todas las actividades están dirigidas a familias y fomentan la creatividad, la socialización y el disfrute compartido.