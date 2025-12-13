La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche reparte juguetes a colectivos sociales sin recursos.

La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha repartido 400 juguetes a distintos colectivos sociales para niños y niñas sin recursos. Lo hizo en la tarde de ayer viernes en una Cabalgata de Reyes solidaria que ha recorrido las calles del centro de la ciudad ilicitana.

La Cabalgata partió de la nueva sede de la universidad privada en el edificio del antiguo cine Capitolio. Recorrió el centro histórico de la ciudad hasta llegar al edificio de la institución académica de Carmelitas.

Durante el trayecto, se repartieron caramelos y se cantarán villancicos a cargo de miembros de la Fervorosa Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria de Elche, que se suma a esta celebración con su Banda de Cornetas y Tambores.

Al llegar a Carmelitas, los Reyes Magos recibieron cartas escritas por los niños y recogieron los juguetes solidarios que las familias entregaron durante la tarde.

Los juguetes se destinarán al XIII Concierto Solidario que la Banda de Cornetas y Tambores de la Fervorosa Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria de Elche va a ofrecer este domingo en el Gran Teatro de Elche, a beneficio de colectivos infantiles sin recursos.

El vicerrector del CEU UCH en Elche, Álvaro Antón, destacó que la iniciativa “forma parte del compromiso de la universidad con la ciudad de Elche más allá del ámbito formativo”.

Antón también ha puesto en valor que la actividad se desarrolla en pleno respeto a las tradiciones y valores de la Navidad. Ha añadido que la Cabalgata es un ejemplo visible de esa vocación de apertura y participación: un acto que recorre las mismas calles que transitan a diario los vecinos de Elche, y que convierte la presencia universitaria en un elemento más de la vida urbana en estas fechas.

Campaña con los comerciantes del centro de Elche

Paralelamente a la Cabalgata de Reyes solidaria, la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche y el Ayuntamiento ilicitano han puesto en marcha una iniciativa destinada a dinamizar la actividad comercial durante la Navidad mediante la instalación de quince buzones de los Reyes Magos en distintos establecimientos del casco histórico. El objetivo es ofrecer a las familias un recorrido navideño por el centro, reforzar el comercio de proximidad y estrechar la vinculación entre la universidad y el tejido económico local.