La UMH participa en un estudio que concluye que la carroña ayuda a entender la ecología, las epidemias y la evolución. humana

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha participado en un estudio internacional liderado por la Universidad de Granada en el que han concluido que la carroña ayuda a entender la ecología, las epidemias y la evolución humana. Han demostrado que los cadáveres de los animales aportan información que va desde el comportamiento individual de las especies hasta la propagación de enfermedades y la contaminación ambiental.

Por parte de la UMH en este estudio han trabajado los investigadores del Área de Ecología Juan Manuel Pérez García y José Antonio Sánchez Zapata, así como la investigadora posdoctoral Lara Naves.

Los académicos han explicado que la carroña ha sido tradicionalmente considerada como un recurso secundario consumido solo por algunas especies concretas. Sin embargo, los estudios recientes han demostrado su papel, mucho más amplio y profundo como componente central de los ecosistemas.