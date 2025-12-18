La UMH de Elche manejará en 2026 un presupuesto de 145 millones de euros

El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha aprobado un presupuesto para 2026 de la universidad que supera los 145 millones de euros.

El presupuesto aprobado refleja un esfuerzo inversor notable en inversiones estratégicas, financiado con fondos propios de la UMH, lo que va a permitir ir más allá de la gestión ordinaria.

Ese esfuerzo se canaliza en el Plan Plurianual de Financiación Propio de la UMH, garantizando la plena sostenibilidad económica a largo plazo.

Los principales incrementos que recoge el presupuesto se dedican al desarrollo profesional y a las inversiones estratégicas.

Las dotaciones para atender los gastos de personal de la UMH experimentarán el próximo año un incremento de más de un 8 %, al tiempo que la universidad ilicitana dedicará 13,5 millones de euros a inversiones reales, que es una cifra que representa un aumento del 62 %.

En el capítulo de inversiones, entre otras, se contemplan la finalización del nuevo Aulario Perleta en el campus de Elche, así como el inicio de las obras de la Nau de la Salut en el campus de Sant Joan d’Alacant. También, se han previsto dotaciones para el Plan de Eficiencia Energética y Descarbonización, al tiempo que se mantienen las inversiones bibliográficas con una dotación superior a 1,5 millones de euros.

Además, la UMH destinará el próximo año más de 8,6 millones de euros a la investigación y transferencia de conocimiento, superando el objetivo del 5% establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Por otro lado, aumentan las dotaciones para equipamiento docente y se incrementa la dedicación de fondos propios de la UMH en más del 12% para garantizar las líneas presupuestarias destinadas al estudiantado.

También se refuerza el compromiso con la proyección internacional y la cooperación solidaria. En este sentido, destinan recursos significativos para impulsar la internacionalización y los proyectos de impacto global, con una dotación de más de 2,2 millones de euros para acciones de ese ámbito.

Desde la UMH de Elche se ha destacado que el presupuesto aprobado por el Consejo Social “afianza la dimensión social” de la universidad, “destinando recursos clave para fortalecer las políticas de cultura, diversidad e igualdad, manteniendo su apoyo a los programas de extensión formativa como las Aulas Universitarias de la Experiencia, asegurando así el servicio público de calidad y la participación social a lo largo de toda la vida.

Se dota la estrategia de multilingüismo con una cuantía total de 497.000 euros, crucial para la formación en idiomas, como el inglés o el valenciano, y la proyección internacional de la comunidad universitaria, a través del impulso de los programas IRIS, LLUMH y ACLES.

Por otro lado, aumentan las dotaciones para fomentar las prácticas sanitarias del estudiantado, consolidando la Clínica Podológica y apostando por la simulación clínica y ampliando los recursos para el fomento de las actividades científicas entre este colectivo.