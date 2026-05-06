‘Turisme Monòver promueve un ciclo de catas de vinos en el nuevo Mirador de la Torrel del Reloj.

Turisme Monòver ha puesto en marcha una propuesta denominada ‘Nit d’estreles i vi’ que combina enología, paisaje y patrimonio. Va a ser un ciclo de tres catas de vino que se celebrará em horario nocturno en el nuevo mirador de la Torre del Reloj.

Las catas contarán con la participación de tres bodegas locales.

El ciclo arrancará el 12 de junio. Lo arrancará Bodegas Ortigosa. Dos semanas después, el día 26, será el turno de Santa Catalina del Manyar y el 2 de julio cerrará el programa de catas Bodegas Monóvar.

Desde el Ayuntamiento de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó se ha destacado que ‘Nit d’estreles i vi’ nace como una propuesta pensada para disfrutar del producto local.

María Amparo Maestre, concejala de Turismo en Monóvar, ha avanzado este miércoles que la iniciativa “refuerza la estrategia de posicionar Monòver como un destino turístico singular, apostando por experiencias que combinan identidad, sostenibilidad y calidad”. Además, ha considerado que “acciones como esa contribuyen a dinamizar la economía local, apoyando directamente a nuestras bodegas y generando nuevas oportunidades vinculadas al turismo experiencial”.

El precio de cada cata será de 20 euros. Las personas interesadas deberán realizar reserva previa en la oficina de Infotourist, abonando 5 euros en concepto de anticipo para formalizar la inscripción.

La edil de Turismo de Monóvar ha agradecido la colaboración en la iniciativa de las bodegas participantes y ha animado al público a participar en las tres catas de vino programadas.