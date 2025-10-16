Triple oro del Club Deportivo Parres en el Campeonato de España de SUP Beach Race

El Club Deportivo Parres brilló en el Campeonato de España de SUP Beach Race celebrado en el municipio cántabro de Suances. Enzo Ponzó, Alexia Soto y Rubén Cantoral lograron la medalla de oro en sus respectivas categorías, mientras que Sergio Cantoral e Inés Blin consiguieron una plata y un bronce. A ello se añade que hubo cuatro deportistas que certificaron su presencia en el próximo Mundial.

Enzo Ponzó se proclamó campeón de España sub-16; Alexia Soto y Rubén Cantoral lograron la medalla de oro en categoría Junior sub-18; Rubén Cantoral fue subcampeón de España en categoría Élite masculina; e Inés Blin obtuvo un meritorio bronce en Junior sub-18. Amelia Moral, Teresa Criado, Iván de Frutos e Iván Esteve completaron la representación del Club Deportivo Parres en Cantabria.

La otra gran noticia es que se lograron cuatro billetes para el Mundial ISA 2025. Alexia Soto, Sergio Cantoral, Inés Blin y Rubén Cantoral estarán presentes en la cita mundialista representando a Elche y Santa Pola con el Club Deportivo Parres. La entidad trabaja en la organización de la Gran Carrera del Mediterráneo de SUP Race, que celebrará este mes de noviembre su séptima edición.