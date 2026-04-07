El tramo II del postrasvase Júcar-Vinalopó estará finalizado a finales de año y los regantes exigen arreglar el embalse de San Diego

Los regantes de Elche y las comarcas del Medio y Alto Vinalopó que se nutren del agua para regadío del trasvase Júcar-Vinalopó han vuelto a exigir este martes la reparación, urgente, del embalse de San Diego, que está ubicado entre los municipios de Villena y La Font de la Figuera, en la provincia de Valencia.

Ese embalse está construido desde el año 2005 y no se ha podido poner en marcha porque presenta fugas que necesitan ser reparadas.

Así lo ha asegurado Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, que ha acompañado al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en su visita a las obras del postrasvase Júcar Vinalopó, en sus tramos I y II.

El agua del Júcar llega ya a la provincia de Alicante a través del tramo I del postrasvase, que es competencia del Gobierno valenciano, y que conduce agua hasta el embalse de La Mola de Novelda.

Hacia finales de este año o principios de 2027 se estará en condiciones de poner en marcha el tramo II de ese postrasvase, cuyas obras avanzan conforme a los plazos previstos.

Desde la Generalitat se ha avanzado que una vez que ambos tramos estén a pleno rendimiento se podrá analizar otras actuaciones como el desdoblamiento de la conducción principal del trasvase Júcar-Vinalopó.