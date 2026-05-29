POLIDEPORTIVO

El I Torneo Nacional de balonmano 'Torrellano Cup Inclusivo', este sábado en Elche

El Pabellón Sara Marín y María Díez acogerá a más de 200 asistentes procedentes de varias ciudades de la Comunidad Valenciana y Murcia

Felipe Canals

Elche |

Pabellón ‘Sara Marín-María Díez’ de Elche.
Pabellón ‘Sara Marín-María Díez’ de Elche. | Ayuntamiento de Elche

El Pabellón Sara Marín y María Díez acoge este sábado el I Torneo Nacional de balonmano ‘Torrellano Cup Inclusivo’. Está previsto que el evento reúna a más de 200 asistentes entre deportistas y oficiales de los equipos. Serán procedentes de distintos municipios de la Comunidad Valenciana y Murcia.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que “este torneo representa realmente el sentido que tiene Elche con el deporte, donde tiene cabida tanto las grandes competiciones como disciplinas minoritarias y modalidades inclusiva”.

En el torneo participarán deportistas con diferentes discapacidades. Además, participará el equipo del C. BM. Torrellano – ATS Elche de balonmano inclusivo.

El comienzo del torneo será a las 10:00 horas del sábado y se disputará en dos pistas paralelas a la vez. Las semifinales y finales se disputarán en horario de tarde desde las 15:30 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer