El I Torneo Nacional de balonmano 'Torrellano Cup Inclusivo', este sábado en Elche

El Pabellón Sara Marín y María Díez acoge este sábado el I Torneo Nacional de balonmano ‘Torrellano Cup Inclusivo’. Está previsto que el evento reúna a más de 200 asistentes entre deportistas y oficiales de los equipos. Serán procedentes de distintos municipios de la Comunidad Valenciana y Murcia.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que “este torneo representa realmente el sentido que tiene Elche con el deporte, donde tiene cabida tanto las grandes competiciones como disciplinas minoritarias y modalidades inclusiva”.

En el torneo participarán deportistas con diferentes discapacidades. Además, participará el equipo del C. BM. Torrellano – ATS Elche de balonmano inclusivo.

El comienzo del torneo será a las 10:00 horas del sábado y se disputará en dos pistas paralelas a la vez. Las semifinales y finales se disputarán en horario de tarde desde las 15:30 horas.