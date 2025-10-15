La crónica del tiempo

El termómetro desciende en Elche, Crevillent y Santa Pola en un miércoles en el que las nubes llegarán por la tarde

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Onda Cero Elche

Elche |

Parque de Valencia en Elche.
Parque de Valencia en Elche. | Onda Cero Elche

Este miércoles, día 15 de octubre, aterriza en la comarca del Baix Vinalopó como la previsión meteorológica de ser un día con más sol que nubes por la mañana, mientras que por la tarde va a ser más nubosa y con posibilidad de alguna lluvia débil de forma puntual.

Las temperaturas van a descender un poco y se van a situar en valores máximos de unos 24 grados centígrados en Elche y Crevillent. En Santa Pola el termómetro va a rondar los 23 grados.

Para los próximos días se espera la llegada de nubosidad variable y que las temperaturas continúen con tendencia al descenso.

El viernes es probable que se registre alguna precipitación por la tarde, que en todo caso serán de carácter débil.

