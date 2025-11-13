La crónica del tiempo

Las temperaturas máximas tienden al ascenso en Elche, Santa Pola y Crevillent en un jueves con llegada de calima

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Ermita de San Pascual de Elche, uno de los edificios protegidos de la ciudad.
Ermita de San Pascual de Elche, uno de los edificios protegidos de la ciudad. | Onda Cero Elche

Este segundo jueves del mes de noviembre va a ser una jornada soleada con presencia de algo de calima, brisas marinas a partir de media mañana y temperaturas que suben ligeramente.

De hecho, se espera que el termómetro alcance en Elche y Crevillent los 23 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 21.

De cara a la madrugada de mañana viernes, con la presencia de nubosidad, las temperaturas van a descender un poco menos que lo ha hecho en los últimos días.

Por otro lado, la previsión meteorológica para mañana apunta a un día bastante nuboso durante su primera mitad y una tarde soleada con viento del sur puntualmente moderado.

Para el fin de semana se avanza que serán jornadas marcadas por la estabilidad meteorológica. Tanto sábado como domingo se espera más sol que nubes y viento flojo.

Además, de cara al domingo no se puede descartar que se registre alguna lluvia de carácter débil por la mañana.

