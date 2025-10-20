La crónica del tiempo

Las temperaturas máximas ascienden de manera significativa en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque en Elche.
Parque en Elche. | Onda Cero Elche

La semana comienza con un día en el que el termómetro se va a disparar en Elche, Crevillent y Santa Pola hasta los 27 grados centígrados.

Se espera una jornada bastante soleada con paso de algunas nubes altas y viento de poniente en general flojo.

De cara a los próximos días, la previsión de los modelos meteorológicos apunta a que las temperaturas van a seguir ascendiendo, alcanzando incluso los 30 grados de cara al miércoles y jueves.

Asimismo, el viento va a soplar de poniente por momentos moderado.

En principio, esa situación de altas temperaturas va a remitir de cara al fin de semana.

