LITERATURA

Susana Martín Gijón estará en Elche el 23 de enero para presentar su novela 'La capitana'

La escritora ejerce como jurado en el Concurso de Microrrelatos de llibrería Ali i Truc

Mayte Vilaseca

Elche |

'La capitana', novela histórico-detectivesca de la escritora Susana Martín Gijón, ha conseguido alzarse a los primeros puestos de ventas de las últimas semanas. La autora, participa este lunes en nuestro roncón literario ejerciendo como jurado en la ultima edición de este año del Concurso de Microrrelatos que organiza Llibrería Ali i Truc. Además nos invita a compartir con ella mesa y mantel el próximo 23 de enero ya que estará en la tertulia gastroliteraria del Hotel Milenio.

Además David Reche nos deja tres interesantes propuestas de agenda cultural para esta semana, con firmas de libros incluidas.

