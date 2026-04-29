IMPUSO AL COMERCIO LOCAL

El ‘Street Food Market’ regresa a Elche del 8 al 10 de mayo con gastronomía, música y ocio familiar

El Paseo de la Estación acogerá la undécima edición con cerca de una quincena de food trucks, treinta puestos de mercado artesanal y conciertos durante todo el fin de semana

Mayte Vilaseca

Elche |

El ‘Street Food Market’ regresa a Elche del 8 al 10 de mayo con gastronomía, música y ocio familiar
El ‘Street Food Market’ regresa a Elche del 8 al 10 de mayo con gastronomía, música y ocio familiar | Ayuntamiento de Elche

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Comercio, ha presentado una nueva edición de ‘Street Food Market’ que tendrá lugar en el Paseo de la Estación el fin de semana del 8 al 10 de mayo.

La edil del área, Caridad Martínez, ha invitado a la ciudadanía a acudir y ha asegurado que el objetivo es “traer actividades todos los fines de semana a la ciudad que atraigan tanto a locales como a gente de municipios colindantes para incentivar además nuestra hostelería y nuestro comercio”.

Esta undécima edición contará con cerca de una quincena de food trucks con comida nacional e internacional, un mercadillo de diseño con una treintena de puestos de artesanía, moda y diseño, y varios conciertos durante todo el fin de semana de grupos como La Habitación Roja, The Liverpool Band tributo a The Beatles, tributo a Estopa o tributo a Mecano, entre otros. Además, de gastronomía y música en directo, habrá cuentacuentos, shows de humor y conciertos para los niños entre otras actividades.

Por su parte, Rafael Baeza, organizador del ‘Street Food Market’ de Elche ha destacado que con esta undécima edición este evento “ya está totalmente consolidado en la agenda del municipio” y ha apuntado que “es un formato completo donde poder venir a comprar, comer, cenar, ver un concierto, que los niños disfruten de un espectáculo infantil y pasar un día en familia”.

El horario de apertura será el viernes 8 de mayo de 18:00 a 00:00 horas, el sábado 9 de 12:00 a 00:00 horas y el domingo 10 de mayo de 12:00 a 23:00 horas y la entrada es gratuita.

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